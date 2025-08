Vidéos d'otages israéliens : la cheffe de la diplomatie de l'UE dénonce des « images effroyables »

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a dénoncé dimanche « des images effroyables d'otages israéliens » dont elle a exigé la libération « immédiate », après la publication de vidéos du Hamas et du Jihad islamique. « Les images des otages israéliens sont effroyables et témoignent de la barbarie du Hamas. Tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition », a-t-elle écrit sur le réseau social X. La publication jeudi et vendredi de vidéos montrant deux otages, décharnés, a suscité un vif émoi en Israël et ravivé le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour les libérer. Sur ces images de propagande, les deux captifs sont apparus très affaiblis et amaigris, dans une mise en scène visant à faire le parallèle avec la situation humanitaire actuelle à Gaza. « Le Hamas doit déposer les armes et mettre fin à son règne sur Gaza », a déclaré Kaja Kallas. « Dans le même temps, une aide humanitaire à grande échelle doit être autorisée à atteindre les personnes dans le besoin », a-t-elle affirmé. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

