L'Américaine Katie Ledecky championne du monde du 800 m nage libre pour la 7e fois

L'Américaine Katie Ledecky a remporté le titre mondial du 800 m nage libre pour la septième fois de son immense carrière, samedi à Singapour, au terme d'une bataille épique avec l'Australienne Lani Pallister et la Canadienne Summer McIntosh. Alors que l'on s'était surtout concentré sur le duel entre les deux superstars de la natation, Ledecky, 28 ans, et McIntosh, de dix ans sa cadette, l'Australienne, en bronze mardi sur 1500 m, s'est invitée dans les débats, s'accrochant à la tête jusqu'à la fin. « C'est vraiment incroyable. La finale était très rapide, Lani et Summer m'ont poussée jusqu'au bout », a réagi l'Américaine. Au coude à coude jusqu'aux derniers mètres, les trois femmes étaient toutes sous les bases du record du monde pendant les deux tiers de la course. Au final, Ledecky s'est imposée en 8 min 05 sec 62, juste devant Pallister (8 min 05 sec 98). McIntosh a pris le bronze en 8 min 07 sec 29. « J'ai juste continué à me dire qu'il fallait croire en moi. Je suis venue ce soir en essayant d'apprécier le moment. Je n'ai plus rien à perdre à ce stade de ma carrière », a ajouté Ledecky, qui compte désormais 23 titres mondiaux depuis son premier en 2013.

