Au moins 83 Palestiniens tués par l'armée israélienne ces dernières 24h

Dans son bilan quotidien, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé avoir enregistré 98 nouveaux décès directement liés à l'offensive israélienne ces dernières 24 heures. Parmi eux, figurent 83 Palestiniens tués par des frappes ou des tirs de l'armée israélienne entre vendredi midi et samedi midi, dont 39 lors de distributions d'aide humanitaire de la GHF, soutenue par les États-Unis et Israël. Le ministère ajoute que 15 des décès enregistrés sont des personnes ayant été tuées lors d'attaques israéliennes précédentes après que leurs corps ont été retrouvés sous des décombres ou sur des routes. L’hôpital Nasser de Khan Younès a indiqué avoir reçu les corps de cinq victimes, dont une mère et sa fille, issues de deux frappes distinctes visant des tentes de déplacés. Près de Deir al-Balah (centre), une frappe a détruit une maison familiale, tuant les deux parents et leurs trois enfants, selon les services d’urgence du ministère de la Santé de Gaza. Par ailleurs, le ministère a indiqué dans un autre communiqué que sept nouveaux cas de décès causés par la famine ont été recensés, dont un enfant, sur le même laps de temps. Le blocus imposé par Israël sur l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave depuis le début de la guerre a entraîné la mort d'au moins 169 Palestiniens, dont 93 enfants. Cela porte à au moins 60 430 morts le nombre de Palestiniens officiellement tués depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza en octobre 2023, auxquels s'ajoutent 148 722 blessés. Parmi eux, 1 422 ont été tués en marge de distributions d'aide de la GHF. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Dans son bilan quotidien, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé avoir enregistré 98 nouveaux décès directement liés à l'offensive israélienne ces dernières 24 heures.Parmi eux, figurent 83 Palestiniens tués par des frappes ou des tirs de l'armée israélienne entre vendredi midi et samedi midi, dont 39 lors de distributions d'aide humanitaire de la GHF, soutenue par les États-Unis et Israël. Le ministère ajoute que 15 des décès enregistrés sont des personnes ayant été tuées lors d'attaques israéliennes précédentes après que leurs corps ont été retrouvés sous des décombres ou sur des routes.L’hôpital Nasser de Khan Younès a indiqué avoir reçu les corps de cinq victimes, dont une mère et sa fille, issues de deux frappes distinctes visant des tentes de déplacés. Près de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte