L'antenne libanaise de Transparency International appelle à ce que la justice soit rendue aux victimes du 4 août

À l’approche de la commémoration du cinquième anniversaire de la double explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, l'antenne libanaise de l’organisation Transparency International a publié un communiqué dans lequel elle appelle à ce que la justice soit rendue aux victimes et à leurs familles.

« En ce jour dont la blessure reste béante dans la mémoire collective des Libanais, et malgré les cinq années marquées par les obstructions, les interférences et l’entrave au cours de la justice, nous affirmons que la justice pour les victimes et pour la patrie commence sous l’arche du tribunal et se concrétise par l’instauration d’un État de droit, fondé sur les droits et libertés, et mettant un terme à l’impunité », a déclaré l’association dans un communiqué.

« L’indépendance et la probité du pouvoir judiciaire sont des conditions indispensables pour garantir la responsabilité et la justice. Notre attachement à ce principe est non négociable, surtout face à la paralysie persistante de l’enquête et aux tentatives visant à l’entraver ou à la détourner par des pressions et des ingérences politiques », poursuit le texte, alors que l'enquête menée par le juge d’instruction près la Cour de justice, Tarek Bitar, a été relancée en janvier dernier après deux années d’entraves politico-judiciaires.

Et d’ajouter : « La reconstruction d’un nouveau Liban ne pourra aboutir tant que la confiance du citoyen dans ses institutions ne sera pas restaurée, et tant que les responsables de la destruction de la capitale et de la perte de vies humaines ne seront pas tenus pour responsables ».

Transparency International a également insisté sur la nécessité de « nominations judiciaires transparentes, de la lutte contre la corruption, et d’une réforme judiciaire globale et indépendante ». Le Parlement a voté jeudi une loi sur l’organisation visant à libérer la justice, au Liban, des ingérences politiques et à renforcer son indépendance. Le Premier ministre Nawaf Salam a indiqué vendredi soir sur X avoir signé ce après-midi le décret relatif aux nominations judiciaires.

L’association a enfin mis en avant le rôle de la plateforme REHUB (www.thereformshub.org), qui fournit un tableau de bord en temps réel pour suivre l’avancement des réformes et publier les documents officiels, « permettant ainsi aux citoyens et aux médias de surveiller la performance des autorités et de disposer d’un outil concret pour renforcer la transparence et la reddition de comptes ».