La Finul affirme avoir pu déminer l'accès à l'un de ses postes au Liban-Sud

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a annoncé avoir lancé une « opération conjointe (…) impliquant des unités du génie de la composante cambodgienne et des Casques bleus italiens du secteur ouest » pour déminer l’accès à l’un de ses postes d’observation à Labbouné (caza de Tyr) afin de pouvoir y accéder.« Après le conflit armé de 2024, l’accès au poste d’observation des Nations unies de Labbouné, situé près de la Ligne bleue, avait été compromis en raison des dommages subis. Les portails sud et ouest étaient devenus inutilisables, nécessitant des travaux de déminage et de réhabilitation », indique le communiqué.« L’opération a duré quinze jours et a permis de déminer une superficie de 1 358 m² », a ajouté la Finul. La mission a aussi permis de...

