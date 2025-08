Réunion entre Yassine Jaber et les entrepreneurs du Midel

Une délégation du conseil d’administration de l’Union internationale des hommes et femmes d’affaires libanais (Midel) s’est réunie avec le ministre des Finances Yassine Jaber, pour évoquer plusieurs questions qui préoccupent le secteur privé, selon un communiqué publié vendredi. Présidée par Fouad Zmokhol, la délégation a abordé « la loi relative aux indemnités de fin de service, les décrets d’application concernant la réévaluation des actifs et le projet de régularisation jusqu’à l’année 2021 ». Concernant les indemnités de fin de service, la délégation a appelé le ministre à promouvoir une solution qui répartisse équitablement la charge de leur financement entre l’État, les entreprises et les employés. « Il n’est pas possible pour les employeurs d’assumer les pertes de l’État ni de payer, pour la troisième fois, le prix de la faillite de la Caisse nationale de sécurité sociale (…) Il est nécessaire d’engager une négociation et une coopération sincère entre les partenaires sociaux afin de parvenir à un accord sur ce dossier complexe », a ajouté Fouad Zmokhol. Au Liban, les indemnités de fin de service sont financées par les employeurs, qui versent chaque mois un pourcentage du salaire via la CNSS. Une partie des montants cotisés a été dévalorisée par la dépréciation de la livre libanaise, survenue avec la crise déclenchée en 2019. Le Midel a également abordé les répercussions fiscales de la réévaluation des actifs des entreprises liées à cette même dépréciation, réclamant une solution plus équitable que celle actuellement en place. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

