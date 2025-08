L'émissaire américain dit que sa visite à Gaza vise à élaborer un plan d'aide

L'envoyé spécial du président américain Donald Trump au Moyen-Orient a affirmé que sa visite vendredi à Gaza visait « à élaborer un plan pour livrer de la nourriture et une aide médicale aux habitants » du territoire palestinien ravagé par la guerre.

« Aujourd'hui, nous avons passé plus de cinq heures à Gaza (...) », a indiqué sur le réseau X Steve Witkoff. « L'objet de la visite était de fournir à @POTUS (le président trump) une compréhension claire de la situation humanitaire et d'élaborer un plan visant à livrer de la nourriture et une aide médicale aux habitants de Gaza », selon M. Witkoff.