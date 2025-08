Opération militaire anti-contrebande dans un camp de réfugiés près de Tyr : Aoun félicite la Régie des tabacs

Le président Joseph Aoun a félicité les membres de l’Unité anti-contrebande de la Régie des Tabacs et Tombacs (tabac pour les narguilés), lors d’une visite vendredi en son siège à Hadath, dans le sud-est de Beyrouth, pour le succès du raid mené la veille dans le camp de réfugiés palestiniens d’al-Bass, près de Tyr, au cours duquel d’importantes quantités de cigarettes de contrebande ont été saisies. Trois membres de l’unité, dont son commandant Elie Geagea, ont été blessés lors du raid, la patrouille ayant essuyé des tirs. L’armée libanaise est finalement intervenue au cours de l’opération. « Ce que vous avez accompli est une source de fierté et une preuve supplémentaire que lorsque l’État est déterminé, rien ne peut se dresser sur son chemin. Lutter contre la contrebande et les cigarettes contrefaites de toutes sortes est l’un des acquis qui protège la société libanaise et préserve la sécurité ainsi que la santé du peuple libanais », a lancé M. Aoun aux membres de cette unité, selon des propos cités par l'Agence nationale d'Information (ANI, officielle). L'initiative de M. Aoun s’inscrit dans le cadre d’une série de visites d’inspection que le président effectue auprès de plusieurs administrations et institutions publiques afin de s’enquérir de leur fonctionnement et d’évaluer leurs besoins. Au cours de la visite, le chef de l'État a affirmé que « le succès de toute institution officielle ou publique se réalise à travers une bonne gestion » interne, estimant qu’« il n’existe pas de mauvaises institutions, mais une mauvaise gestion qui conduit les employés à la corruption, aux pots-de-vin et au racket ». « J’ai choisi aujourd’hui, 1er août, fête de l’Armée, pour visiter la Régie et remercier ses responsables pour leurs efforts inlassables qui contribuent au succès de cette institution », a ajouté M. Aoun. La Régie des Tabacs et Tombacs a été créée il y a 90 ans. En 1990, elle a été transformée en établissement public placé sous la tutelle du ministère des Finances. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le président Joseph Aoun a félicité les membres de l’Unité anti-contrebande de la Régie des Tabacs et Tombacs (tabac pour les narguilés), lors d’une visite vendredi en son siège à Hadath, dans le sud-est de Beyrouth, pour le succès du raid mené la veille dans le camp de réfugiés palestiniens d’al-Bass, près de Tyr, au cours duquel d’importantes quantités de cigarettes de contrebande ont été saisies.Trois membres de l’unité, dont son commandant Elie Geagea, ont été blessés lors du raid, la patrouille ayant essuyé des tirs. L’armée libanaise est finalement intervenue au cours de l’opération.« Ce que vous avez accompli est une source de fierté et une preuve supplémentaire que lorsque l’État est déterminé, rien ne peut se dresser sur son chemin. Lutter contre la contrebande et les cigarettes...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte