Berlin annonce la livraison imminente de deux batteries antimissiles Patriot à l'Ukraine

Berlin a annoncé vendredi la livraison imminente de deux batteries antimissiles Patriot à l'Ukraine, cible de violents bombardements russes ces derniers jours, notamment sur sa capitale Kiev jeudi faisant 31 morts.

Au terme d'un accord trouvé avec Washington, l'armée allemande pourra livrer « dans les prochains jours des lanceurs Patriot à l'Ukraine, puis dans un deuxième temps d'autres composants du système au cours des deux à trois prochains mois », a indiqué le ministère allemand de la Défense dans un communiqué.

Ces dernières semaines, l'Allemagne s'était dite prête à livrer à Kiev deux systèmes Patriot, en puisant sur le propre stock de son armée, à condition toutefois que les États-Unis lui donne un engagement ferme pour les remplacer rapidement. « Les États-Unis ont donné leur accord (...) pour que le fabricant américain livre en contrepartie de nouveaux systèmes dans les plus brefs délais », a indiqué le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, cité dans le communiqué.

Considérés comme l'un des meilleurs dispositifs de défense pour leur capacité à abattre des drones et des missiles meurtriers, les Patriot sont fabriqués par l'entreprise américaine d'aéronautique et de défense Raytheon. « Avec la solution qui vient d'être convenue, l'Allemagne prend les devants afin de répondre rapidement aux besoins actuellement très urgents de l'Ukraine », ajoute Boris Pistorius.

Après les États-Unis, l'Allemagne est le principal pourvoyeur d'aide militaire à Kiev. Berlin associe sa livraison de Patriot « à un appel à nos partenaires pour qu'ils fournissent à leur tour d'autres systèmes dans les meilleurs délais », poursuit M. Pistorius, pressant les autres pays de l'Otan de mettre leurs engagements à exécution.

Parmi les membres de l'Alliance, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède se sont dits prêts à participer au financement de la livraison de Patriot, que les États-Unis sous la houlette de Donald Trump ne veulent plus fournir directement à Kiev. L'Allemagne a déjà envoyé trois batteries Patriot à Kiev depuis février 2022. Le stock restant de la Bundeswehr était donc de 9, dont deux stationnés dans le sud-est de la Pologne pour protéger l'aéroport de Rzeszów, d'où partent les livraisons d'armes à l'Ukraine et un autre utilisé pour former les soldats ukrainiens au sein de la Bundeswehr.