Un grand musée américain retire toute référence aux procédures de destitution de Trump

Le Musée national d'histoire américaine de la Smithsonian Institution, visé par une reprise en main de l'administration Trump, a retiré en juillet d'une salle d'exposition toute référence aux deux procédures de destitution du président américain, a révélé le Washington Post.

Cette section de l'exposition « La présidence américaine: un fardeau glorieux », inaugurée en 2000, mentionnait depuis septembre 2021 les deux procédures de destitution ayant visé l'actuel président lors de son premier mandat. La première avait eu lieu en décembre 2019 pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès, après des pressions sur l'Ukraine pour nuire à Joe Biden, et la seconde en janvier 2021 pour incitation à l'insurrection, à la suite de l'assaut du Capitole par les partisans de M. Trump. Dans les deux cas, Donald Trump, mis en accusation par la Chambre des représentants, a été acquitté par le Sénat.

Désormais l'exposition fournit seulement des informations sur les procédures de destitution des présidents Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, ainsi que sur Richard Nixon, qui aurait fait l'objet d'une procédure de destitution s'il n'avait pas démissionné en 1974. « Une future exposition mise à jour inclura toutes les procédures de destitution », a annoncé le Smithsonian suite à la publication jeudi soir de l'article du Washington Post, sans préciser quand.

Donald Trump a signé en mars un décret exécutif visant à reprendre le contrôle du contenu des musées Smithsonian, accusés de « révisionnisme historique » et d'avoir mené au cours de la décennie passée un « endoctrinement idéologique » racial. Ce changement est intervenu dans le cadre d'une révision du contenu que l'institution a accepté d'entreprendre suite aux pressions exercées par la Maison Blanche, qui a notamment tenté de renvoyer la directrice de la galerie nationale d'art, avant que celle-ci ne démissionne en juin. Le décret de mars prévoyait également que JD Vance, membre du conseil d'administration du Smithsonian en tant que vice-président des États-Unis, soit chargé de « chercher à retirer toute idéologie inappropriée » de ces établissements.

Les musées et le zoo Smithsonian à Washington sont parmi les principales attractions touristiques de la capitale américaine, en raison notamment de leur caractère gratuit. Parmi les plus prisés, figurent notamment le musée d'histoire naturelle, la galerie nationale d'art, ou encore le musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine, inauguré en 2016 par Barack Obama.