Le Qatar va augmenter sa fourniture d'électricité à la Syrie

Le Qatar va étendre son programme de fourniture d'électricité à la Syrie en payant du gaz d'Azerbaïdjan transporté via la Turquie, a annoncé jeudi le fonds de développement du riche émirat du Golfe.

Ce gaz, visant à permettre de pallier les coupures de courant récurrentes en Syrie, portera la capacité de production du programme qatari à 800 mégawatts par jour, a indiqué le fonds qatari pour le développement.

Le nouveau pouvoir islamiste syrien, qui a renversé Bachar al-Assad en décembre, cherche à reconstruire le pays ravagé par près de 14 années de guerre civile.

Le conflit a gravement endommagé les infrastructures électriques syriennes, entraînant des coupures pouvant durer plus de 20 heures par jour.

Une première phase du programme qatari de financement des approvisionnements en gaz pour la Syrie a été lancée en mars, fournissant 400 mégawatts d'électricité par jour via la Jordanie.

Les nouvelles livraisons seront reçues " à la centrale électrique d'Alep et distribuées dans diverses villes et quartiers ", a indiqué le Qatar Fund for Development dans un communiqué.

Mercredi, la Turquie a annoncé qu'elle allait commencer à exporter du gaz naturel depuis l'Azerbaïdjan vers la Syrie, Damas affirmant que ces importations allaient permettre de produire l'électricité.

Le Qatar et la Turquie entretiennent des liens étroits avec le gouvernement syrien de transition, formé après la chute de Bachar al-Assad en décembre.

