Un immeuble résidentiel endommagé s'effondre dans la région de Tyr

Un immeuble résidentiel endommagé par les bombardements israéliens dans le village de Aïn Baal, dans le caza de Tyr (Liban-Sud), s'est effondré jeudi, sans faire de victimes, selon les premières informations rapportées par notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah.

Des travaux étaient en cours aux abords de l'immeuble lorsqu'il s'est effondré. Les décombres se sont abattus sur une pelleteuse, mais son conducteur en est sorti indemne.

Cet immeuble avait été fortement endommagé lors de la guerre dévastatrice de treize mois à laquelle s'étaient livrés le Hezbollah et Israël, le Liban-Sud ayant payé le plus lourd tribut. Malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu fragile en novembre 2024, les bombardements israéliens se poursuivent de manière quasi-quotidienne dans cette région et l'armée israélienne continue d'occuper cinq positions dans le Sud.

La Banque mondiale (BM) évalue la facture totale des dégâts à 6,8 milliards de dollars dans les régions touchées par les bombardements israéliens, pour des pertes économiques qui se chiffrent à 7,2 milliards de dollars. Ces estimations couvrent la période allant du 8 octobre 2023, date du début des affrontements entre les deux belligérants, au 20 décembre 2024.