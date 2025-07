Berlin juge Israël « de plus en plus minoritaire » sur la question palestinienne

Le ministre allemand des Affaires étrangères a lancé jeudi une mise en garde à Israël, l'estimant de plus en plus isolé sur le plan diplomatique face au désastre humanitaire à Gaza et aux menaces d'annexion de la Cisjordanie, avant de s'envoler pour Tel Aviv. « La récente conférence de l'ONU à New York a montré qu'Israël se trouvait de plus en plus en position minoritaire », a déclaré Johann Wadephul à propos de la conférence ministérielle de lundi et mardi, où de nombreux Etats membres ont plaidé pour une solution à deux États, israélien et palestinien. « Face aux menaces d'annexion ouvertement proférées par certaines franges du gouvernement israélien, un nombre croissant de pays, y compris européens, sont prêts à reconnaître un État palestinien sans processus de négociation préalable », a souligné M. Wadephul. Le ministre a réitéré la position de Berlin selon laquelle « la reconnaissance d'un État palestinien doit intervenir à la fin d'un processus » de négociations, se faisant toutefois plus pressant. « Un tel processus doit maintenant commencer. L'Allemagne ne déviera pas de cet objectif. Sinon, elle sera forcée de réagir à toute action unilatérale » de la part d'Israël, a-t-il dit. Soutien fidèle d'Israël du fait de sa responsabilité dans la Shoah, Berlin formule des critiques de plus en plus fermes sur la guerre à Gaza et la situation en Cisjordanie, mais le gouvernement de Friedrich Merz est critiqué en Allemagne pour la poursuite des livraisons d'armes au pays. Durant son déplacement prévu jusqu'à vendredi, le ministre allemand a des entretiens prévus avec son homologue Gideon Saar, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président Isaac Herzog. Après plus de 21 mois de guerre à Gaza, l'extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie et les velléités de responsables israéliens d'annexer ce territoire occupé, la crainte que la création d'un Etat palestinien ne soit physiquement impossible gagne du terrain. Trois pays membres du G7, France, Royaume-Uni et Canada, ont signalé leur intention de reconnaître l'État palestinien en septembre. M. Wadephul, qui doit se rendre aussi à Ramallah, a également appelé le gouvernement israélien à permettre un accès plus large aux convois humanitaires terrestres pour ravitailler la bande de Gaza, en proie à la famine. « Seul un acheminement par voie terrestre permettra aux biens humanitaires d'atteindre la population en quantité suffisante », a signifié M. Wadephul. L'Allemagne a envoyé mercredi deux avions de transport militaire A400M en Cisjordanie pour qu'ils larguent de l'aide sur Gaza. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

