Le Portugal et l'Espagne mobilisés face aux feux de forêt

Des étendues de forêts calcinées, encore parcourues par des flammes : les pompiers portugais et espagnols restent mercredi en alerte maximale pour tenter de contenir les feux de forêt qui ravagent la péninsule ibérique depuis plusieurs jours.

Au Portugal, sept feux majeurs sont encore actifs dans le nord et le centre du pays après une accalmie observée mercredi matin, mobilisant plus de 2 000 pompiers appuyés par une vingtaine d'aéronefs, selon un dernier bilan de la protection civile. L'Espagne, également touchée par cette vague d'incendies, lutte contre deux foyers majeurs dans les provinces d'Avila et de Caceres (centre-ouest).

Au Portugal, les incendies du nord du pays suscitent les plus vives inquiétudes en raison des températures élevées et du vent attendu dans l'après-midi. A Ponte da Barca, où un incendie sévit depuis samedi soir, le maire Augusto Marinho a demandé des renforts pour protéger le village de Germil, menacé d'encerclement par les flammes. « Nous essayons de maîtriser la situation mais cet après-midi la météo pourrait nous réserver quelques mauvaises surprises », a déclaré le commandant de la protection civile Marco Domingues.

Appel à la vigilance

L'incendie d'Arouca (nord), déclenché lundi après-midi, mobilise le plus gros dispositif: quelque 780 pompiers, aidés de 267 véhicules et 8 aéronefs. Face à l'avancée des flammes, les habitants d'un village près de Melres (nord) ont connu mardi des moments éprouvants. « C'est terrible ! L'année dernière cela avait déjà brûlé de l'autre côté, c'était de la folie ... et maintenant ici », a confié à l'AFP Maria Da Conceiçao, 64 ans. Sous un ciel obscurci par une épaisse fumée noire, et face à la progression des flammes, certains habitants ont tenté de défendre leurs biens avec des tuyaux d'arrosage en attendant l'arrivée des secours.

De l'autre côté de la frontière, en Espagne, à Caminomorisco, dans la province de Caceres (ouest) un incendie a déjà détruit 2 500 hectares. Six hameaux ont été évacués à titre préventif et plusieurs routes ont été coupées. L'évolution de ce foyer dépendra du vent attendu au fil de la journée, ont indiqué les autorités régionales. Dans la province voisine d'Avila, un autre feu, qui s'est déclaré lundi près de Cuevas del Valle, a conduit au confinement du village d’El Arenal. Face au risque extrême, les autorités portugaises et espagnoles ont appelé les populations à la plus grande vigilance.

Météo défavorable

La journée de mercredi s'annonce difficile en raison de conditions météorologiques défavorables, avec des vents soutenus et des températures élevées pouvant atteindre 40°C dans le centre du Portugal. La quasi totalité du territoire portugais se trouve en état d'alerte, en raison d'un risque incendie « maximal, très élevé ou élevé », selon les prévisions de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA). Face à ces conditions, le Portugal avait décidé en début de semaine de renforcer son dispositif de lutte contre les feux de forêt.

Le gouvernement portugais a assuré mercredi que le gouvernement allait renforcer les moyens aériens. A partir du mois d'août, le pays espère disposer d'un total de 76 appareils pour lutter contre les incendies, a précisé le secrétaire d'Etat à la Protection civile Rui Rocha. Après les incendies meurtriers de 2017, qui ont fait plus d’une centaine de morts, le Portugal a décuplé l’investissement dans la prévention et doublé son budget de lutte contre les feux de forêt. D'après des données encore provisoire de l'Institut des forêts (ICNF), plus de 29 000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année au Portugal, qui est confronté chaque été à des feux destructeurs.

Les experts considèrent que la multiplication des vagues de chaleur, sont des conséquences du changement climatique. La péninsule ibérique est fortement frappée, avec des canicules et sécheresses qui favorisent les feux de forêt.