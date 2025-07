Les pays de l'UE réclament 127 milliards d'euros de prêts pour se réarmer

La Commission européenne a annoncé mercredi que 18 pays avaient réclamé des prêts à hauteur de 127 milliards d'euros, via un instrument destiné à muscler les capacités de défense du continent. Ce programme, baptisé « Safe », est au cœur de la stratégie de l'exécutif européen pour accélérer les achats en commun d'armement face à la menace russe. Conçu pour réduire la dépendance des Européens à l'égard des États-Unis, il permet aux États membres d'obtenir des prêts à des conditions avantageuses. Selon le commissaire européen à la Défense Andrius Kubilius, 18 pays ont réclamé ces prêts d'une valeur d'au moins « 127 milliards d'euros ». La France, l'Espagne, l'Italie et la Pologne font partie des pays candidats. « Safe » fait partie d'un programme plus global présenté fin mars par la Commission européenne, qui ambitionne de mobiliser jusqu'à 800 milliards d’euros pour réarmer le continent européen. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



