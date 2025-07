Kanaan appelle à promulguer la loi sur la résolution bancaire au Parlement jeudi

Le chef de la commission parlementaire des Finances et du Budget, Ibrahim Kanaan, a dit espérer mercredi « que la loi sur la résolution bancaire sera promulguée lors de la séance de jeudi », dans des déclarations à la radio Liban Libre reprises par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Le président de la Chambre, Nabih Berry, a convoqué l’Assemblée générale du Parlement pour le jeudi 31 juillet pour une séance programmée à 11h pour « étudier les projets et propositions de loi inscrits à l’ordre du jour ». Cette liste devrait en principe inclure le très attendu projet de loi sur la résolution bancaire, recommandé par le Fonds monétaire international (FMI) et approuvé lundi par la commission des Finances. Le ministre des Finances, Yassine Jaber, avait indiqué le 19 juillet à L’Orient-Le Jour qu’il s’attendait à ce que le texte soit soumis au vote du Parlement avant la fin du mois. « J'ai participé à toutes les réunions et toutes les étapes de travail, dans les sous-commissions puis la commission des Finances, avec l'ensemble des blocs parlementaires et les indépendants. Nous étions d'accord sur une grande partie des points si ce n'est sur tout, avec quelques réserves mineures qui peuvent être réglées », a indiqué Ibrahim Kanaan. « Nous étions favorables à ce que cette loi soit adoptée parallèlement à celle sur le remboursement des dépôts, pour combler le déficit financier (...). La commission des Finances a effectué une recommandation à l'intention du gouvernement le 7 mai dernier afin de garantir cela, mais cela n'a pas été fait », a-t-il ajouté. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le chef de la commission parlementaire des Finances et du Budget, Ibrahim Kanaan, a dit espérer mercredi « que la loi sur la résolution bancaire sera promulguée lors de la séance de jeudi », dans des déclarations à la radio Liban Libre reprises par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Le président de la Chambre, Nabih Berry, a convoqué l’Assemblée générale du Parlement pour le jeudi 31 juillet pour une séance programmée à 11h pour « étudier les projets et propositions de loi inscrits à l’ordre du jour ». Cette liste devrait en principe inclure le très attendu projet de loi sur la résolution bancaire, recommandé par le Fonds monétaire international (FMI) et approuvé lundi par la commission des Finances. Le ministre des Finances, Yassine Jaber, avait indiqué le 19 juillet à...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte