Deuil national du 4-Août : « les drapeaux en berne et les programmes radio et télévision modifiés »

Le Premier ministre Nawaf Salam a déclaré mardi un deuil national à l’occasion de la commémoration du 5e anniversaire de la tragique double explosion au port de Beyrouth. « Les drapeaux seront mis en berne sur les administrations, les institutions publiques et les municipalités (qui seront fermées), et les programmes radio et télévision seront modifiés pour commémorer cet événement douloureux, en solidarité avec les familles des martyrs, des blessés et de leurs familles », précise la circulaire partagée par la présidence du Conseil des ministres à cet effet. Le drame, survenu le 4 août 2020, a fauché la vie à plus de 235 personnes et fait plus de 6 500 blessés, dévastant des pans entiers de la capitale, à la suite de la double explosion provoquée par la détonation de grandes quantités de nitrate d'ammonium, stockées sans précaution dans la zone portuaire de la capitale libanaise depuis 2013. L’instruction menée par le juge Tarek Bitar est, depuis son lancement en 2021, obstruée par de nombreuses plaintes et recours déposés à son encontre par les différents responsables contre lesquels il a engagé des poursuites. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le Premier ministre Nawaf Salam a déclaré mardi un deuil national à l’occasion de la commémoration du 5e anniversaire de la tragique double explosion au port de Beyrouth. « Les drapeaux seront mis en berne sur les administrations, les institutions publiques et les municipalités (qui seront fermées), et les programmes radio et télévision seront modifiés pour commémorer cet événement douloureux, en solidarité avec les familles des martyrs, des blessés et de leurs familles », précise la circulaire partagée par la présidence du Conseil des ministres à cet effet.Le drame, survenu le 4 août 2020, a fauché la vie à plus de 235 personnes et fait plus de 6 500 blessés, dévastant des pans entiers de la capitale, à la suite de la double explosion provoquée par la détonation de grandes quantités de nitrate...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte