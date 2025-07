La Défense civile à Gaza fait état de 14 personnes tuées par des tirs israéliens

La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état mercredi de 14 personnes tuées par des tirs de l'armée israélienne dans le territoire palestinien assiégé et ravagé par près de 22 mois de guerre, et désormais « menacé par la famine » selon l'ONU.

Six personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans le sud de la bande de Gaza, « par des tirs des forces d'occupation israéliennes » à al-Shakoush, « près d'un centre de distribution d'aide humanitaire au nord-ouest de la ville de Rafah », a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. Quatre autres personnes ont été tuées et plus de 25 blessées par les tirs israéliens alors qu'elles attendaient de recevoir de l'aide près du pont de Wadi Gaza, au centre de la bande de Gaza, a précisé M. Bassal. Comme presque tous les jours, ils étaient des milliers de personnes mercredi à se rassembler près des centres de distribution dans le sud et le centre de la bande de Gaza pour tenter d'obtenir de l'aide alimentaire, toujours selon la même source.

L'hôpital al-Quds, géré par le Croissant-Rouge palestinien et situé à l'ouest de la ville de Gaza (nord), a indiqué de son côté avoir accueilli « 14 personnes blessées par les tirs de l'occupant (Israël, NDLR) » alors qu'elles « tentaient d'obtenir de l'aide alimentaire près du Carrefour des martyrs, au sud de la ville de Gaza ». Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a dit qu'elle « se renseignait. »

Les restrictions imposées aux médias par Israël, qui assiège Gaza depuis le début de la guerre contre le Hamas, et les difficultés d'accès à plusieurs zones empêchent l'AFP de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

« Chaos »

La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné du côté israélien la mort de 1 219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée.

Les représailles d'Israël ont fait au moins 60 034 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé de Gaza, jugées fiables par l'ONU. Israël a annoncé dimanche une pause limitée des combats à des fins humanitaires, la malnutrition dans la bande de Gaza atteignant des « niveaux alarmants » selon l'ONU.

Le Cogat, un organisme du ministère israélien de la Défense, a indiqué que plus de 200 camions d'aide ont été distribués mardi à Gaza par l'ONU et des organisations internationales. Par ailleurs, 52 palettes d'aide ont été larguées en coopération avec les Emirats arabes unis et la Jordanie, selon ce même organisme israélien qui coordonne l'aide humanitaire à Gaza. Le gouvernement de Gaza a fait état mercredi de l'entrée la veille de « 109 camions d'aide humanitaire, qui ont été pour la plupart pillés et volés en raison du chaos sécuritaire créé par l'occupation (Israël, NDLR) ». Le Hamas a une nouvelle fois accusé Israël de « faire échouer la distribution de l'aide et d'en priver les civils, dans le cadre d'une stratégie visant à semer le chaos et à affamer la population ».