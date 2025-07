L'UE va lancer son contrôle automatisé aux frontières en octobre

Rendez-vous le 12 octobre: l'Union européenne a annoncé mercredi qu'elle commencerait à mettre en place dans deux mois le contrôle automatisé à ses frontières, qui doit à terme remplacer le tampon manuel sur les passeports. Ce nouveau système recensera dans un fichier commun les noms, numéros de passeport, empreintes digitales et photos de tous les ressortissants de pays tiers se rendant en Europe pour un court séjour. « Cela nous aidera à savoir qui entre dans l'UE et qui en sort », a déclaré le commissaire européen chargé des questions migratoires, Magnus Brunner. La mise en place de ce système, en débat depuis près de dix ans, sera toutefois échelonnée dans le temps. « Les Etats membres, les voyageurs et les entreprises auront le temps de s'adapter au nouveau système », a affirmé la Commission. Le système « entrée/sortie » suscite la réticence de certaines compagnies de transport qui craignent qu'il n'allonge les files d'attente dans les aéroports ou les gares. Le maire de Londres Sadiq Khan s'était aussi inquiété que ce système ne provoque le « chaos » dans sa ville, en particulier à la gare de St Pancras d'où partent et arrivent les trains Eurostar. Les autorités britanniques ont d'ores et déjà averti leurs ressortissants que « quelques minutes » d'attentes supplémentaires seront nécessaires pour que « chaque passager » franchisse les frontières. L'exécutif européen assure que des campagnes d'information permettront de fluidifier le lancement de ce système. Et insiste sur le fait qu'il permettra de « prévenir la migration irrégulière et à protéger la sécurité des citoyens européens ». Vingt-neuf pays participeront à ce contrôle automatisé: tous les pays de l'UE mis à part Chypre et l'Irlande. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



