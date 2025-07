La CNSS débloque 66 milliards de livres libanaises pour les transactions hospitalières et les opérations

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé mercredi le versement d’une nouvelle avance financière pour alléger les charges des transactions hospitalières, d'un montant de 30 milliards de livres libanaises (environ 335 000 dollars au taux du marché) et celui d'une avance de 36 milliards de LL (environ 402 000 dollars) aux hôpitaux conventionnés avec la Caisse, au titre des interventions chirurgicales à tarif forfaitaire. Le premier de ces versements a été débloqué dans le cadre du lancement d’une réforme majeure par la CNSS annoncée plus tôt ce mois visant à couvrir les frais des hôpitaux et des médecins pour les soins prodigués, qui représentent environ 60% de l’ensemble des transactions hospitalières, rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle). Ces 30 milliards de...

