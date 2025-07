La CNSS débloque 65 milliards de livres pour les opérations chirurgicales

La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, dans un communiqué, le versement lundi d'une nouvelle enveloppe de 65 milliards de livres libanaises, soit environ 726 257 dollars au taux du marché, aux hôpitaux conventionnés avec la Caisse, au titre des interventions chirurgicales à tarif forfaitaire.

Depuis le début de l’année 2025, le montant total versé pour ce type d’actes s’élève désormais à environ 1 514 milliards de livres libanaises (environ 16,9 millions de dollars), précise le communiqué relayé par l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

S’y ajoutent 637 milliards de livres pour les traitements de dialyse, ainsi que 630 milliards de livres dédiés aux prestations de santé diverses, comprenant notamment les consultations médicales et les médicaments destinés aux assurés. Le total des versements effectués par la CNSS depuis le début de l'année atteint ainsi près de 2 781 milliards de livres libanaises, soit environ 31 millions de dollars.

Le directeur général de la CNSS, Mohammad Karaki, a par ailleurs appelé les hôpitaux conventionnés à accélérer la soumission de leurs dossiers complets dans les délais légaux, afin de faciliter les paiements et d’assurer un partenariat fluide entre la Caisse et les prestataires de soins. Il a affirmé que la CNSS « poursuit son engagement à soutenir le secteur hospitalier et à assurer la santé et la sécurité sociale, en coordination avec les partenaires du corps médical et hospitalier, en garantissant la continuité et la qualité des soins aux assurés dans diverses circonstances. »

A la mi-avril, la CNSS avait affirmé que la couverture des prix des médicaments et des tarifs hospitaliers était revenue à son niveau d'avant la crise, s'élevant respectivement à 80 % et 90 %. Depuis le début de cette crise, le taux de couverture de la CNSS s'est effondré au même rythme que la valeur de la livre libanaise par rapport au dollar. Il a commencé à être rétabli à partir de 2022.