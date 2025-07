Marjorie Taylor Greene, députée américaine d'extrême-droite, qualifie de « génocide » l'offensive israélienne sur Gaza

La députée d’extême droite américaine Marjorie Taylor Greene, alliée de Donald Trump, a dénoncé dans une publication sur les réseaux sociaux la situation catastrophique à Gaza, qu'elle a qualifiée de « génocide ».

« Il est tout à fait vrai de dire que les événements du 7-Octobre en Israël ont été horribles et que tous les otages doivent être libérés, mais il en va de même pour le génocide, la crise humanitaire et la famine qui sévissent à Gaza », a-t-elle ainsi publié sur son compte X. Avec ces déclarations sur son compte X, la très trumpiste Marjorie Taylor Greene est devenue la première élue républicaine au Congrès à utiliser le terme « génocide » pour décrire les actions menées par Israël dans le territoire palestinien.

« Un représentant juif américain qui appelle à continuer d'affamer des innocents et des enfants est honteux. Sa déclaration épouvantable ne fera qu'attiser l'antisémitisme », a ainsi relevé Marjorie Taylor Greene, en réaction aux déclarations du membre du Congrès Randy Fine, élu plus tôt cette année avec le soutien du président américain et de l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), qui avait qualifié la famine en cours à Gaza de « propagande terroriste musulmane ». M. Fine avait publié sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine : « Libérez les otages (...) D’ici là, qu’ils (les palestiniens, ndlr.) crèvent de faim ».

L'élue de Géorgie (sud) se targue de longue date de défendre la politique de « l'Amérique d'abord » prônée par Donald Trump, aux tenants isolationnistes. Mi-juillet, elle avait émis une proposition de loi visant à couper notamment 500 millions de dollars de financements américains pour le système de défense antiaérienne d'Israël. « Israël est un pays doté de l'arme nucléaire, bien capable de se défendre lui-même », avait-elle alors lancé.

Depuis la création de l'Etat d'Israël, l'appui fourni par Washington fait globalement consensus des deux côtés de l'hémicycle du Congrès, mais particulièrement à droite. Une position qui s'explique en partie par l'influence de certaines mouvances chrétiennes évangéliques qui voient en l'Etat hébreu un accomplissement des prophéties bibliques.

De son côté, le député démocrate John Garamendi avait lui aussi déclaré la semaine dernière qu’il « est impossible de voir la famine causée par (...) Israël et de ne pas reconnaître qu’un génocide est en train d’être commis contre le peuple palestinien ».

Les agences de l'ONU ont appelé mardi à « inonder » d'aide alimentaire la bande de Gaza, menacée d'une « famine généralisée », alors que le nombre de Palestiniens tués lors de l'offensive militaire israélienne à Gaza dépasse les 60 000, selon le ministère de la Santé de l'enclave.