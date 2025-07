Washington rapatrie un mineur d'un camp dans le nord-est de la Syrie

Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir rapatrié la semaine dernière un mineur américain d'un camp dans le nord-est de la Syrie. « Nos efforts ont permis à cet enfant, qui n'a jamais connu autre chose que la vie dans les camps, d'avoir un avenir libre de l'influence et des dangers du terrorisme du groupe Etat islamique », a indiqué le département d'Etat dans un communiqué. Selon Washington, « environ 30.000 personnes provenant de plus de 70 pays » vivent toujours dans deux camps de déplacés dans le nord-est de la Syrie, dont la majorité sont des enfants de moins de 12 ans. Depuis la défaite de l'EI en Syrie il y a plus de cinq ans, les forces kurdes contrôlent plusieurs camps et prisons dans la région, où sont retenues des dizaines de milliers de personnes soupçonnées de liens avec l'organisation jihadiste. En février, l'administration kurde avait annoncé, en coordination avec l'ONU, son intention de vider d'ici fin 2025 les camps du nord-est des déplacés syriens et irakiens, y compris les proches présumés de jihadistes. Les autorités kurdes appellent depuis plusieurs années les pays à rapatrier leurs ressortissants, mais la plupart n'ont autorisé que des retours limités, évoquant des considérations sécuritaires. « La seule solution durable à la crise humanitaire et sécuritaire dans ces camps de personnes déplacées dans le nord-est de la Syrie est que les pays d'origine rapatrient, réhabilitent, réintègrent et, le cas échéant, veillent à ce que leurs ressortissants rendent des comptes », selon le département d'Etat. La Syrie est dirigée par une coalition d'islamistes qui ont renversé le président Bachar el-Assad en décembre et pris le pouvoir après plus de 13 ans d'une guerre civile dévastatrice. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir rapatrié la semaine dernière un mineur américain d'un camp dans le nord-est de la Syrie. « Nos efforts ont permis à cet enfant, qui n'a jamais connu autre chose que la vie dans les camps, d'avoir un avenir libre de l'influence et des dangers du terrorisme du groupe Etat islamique », a indiqué le département d'Etat dans un communiqué.Selon Washington, « environ 30.000 personnes provenant de plus de 70 pays » vivent toujours dans deux camps de déplacés dans le nord-est de la Syrie, dont la majorité sont des enfants de moins de 12 ans. Depuis la défaite de l'EI en Syrie il y a plus de cinq ans, les forces kurdes contrôlent plusieurs camps et prisons dans la région, où sont retenues des dizaines de milliers de personnes soupçonnées de liens avec l'organisation...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte