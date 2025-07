Au moins deux morts dans un accident d'hélicoptère de l'armée allemande

Au moins deux membres de l'armée de l'air allemande ont été tués dans le crash de leur hélicoptère lors d'une mission d'entraînement dans l'est du pays, a indiqué mardi le ministère de la Défense. Une porte-parole de l'armée de l'air a déclaré à l'AFP que les deux membres d'équipage décédés étaient « expérimentés » et qu'une troisième personne était toujours recherchée. L'hélicoptère avait été loué à des fins d'entraînement et s'est écrasé, pour des raisons encore inconnues, dans la Mulde, une rivière près de Grimma, en Saxe. L'hélicoptère EC-135 a disparu mardi matin, et la police locale a indiqué que des kayakistes avaient ensuite aperçu des débris dans la rivière. Un barrage a été déployé dans la rivière pour contenir la...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte