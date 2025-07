Les images de Gaza « plus brutales » que celles des camps nazis, selon Erdogan

Le président Recep Tayyip Erdogan a accusé mardi Israël de « tuer par la faim » la population de Gaza, affirmant que les images provenant de l'enclave palestinienne étaient « plus brutales » que celles des camps nazis. « L'utilisation de la faim comme arme par Israël, en particulier contre les Palestiniens, est la preuve la plus flagrante qu'ils n'ont aucune part d'humanité », a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à Ankara. « Les images provenant de Gaza sont bien pires, plus brutales et inhumaines que celles des camps nazis. Un peuple est en train d'être tué par la faim et la soif sous les yeux du monde entier », a-t-il ajouté. Six millions de juifs ont été assassinés par les nazis pendant la Deuxième guerre mondiale. Le Programme alimentaire mondial, l'Unicef et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture ont averti que le temps pressait et que Gaza était « au bord d'une famine généralisée ». Erdogan a une nouvelle fois qualifié Israël d' « État terroriste » et affirmé qu'il avait soumis « nos frères de Gaza [...] à un génocide ». Plus de 60.000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre, a déclaré mardi le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. Cette guerre est une conséquence de l'attaque sanglante menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

