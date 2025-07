Le Royaume-Uni reconnaîtra l'Etat de Palestine en septembre, sauf si Israël prend certains engagements

Le Royaume-Uni va reconnaître l'État de Palestine en septembre sauf si Israël prend un certain nombre d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza assiégée où l'aide humanitaire entre au compte-gouttes, a annoncé mardi le Premier ministre britannique.« Le Royaume-Uni reconnaîtra l'État de Palestine en septembre (...), à moins que le gouvernement israélien ne prenne des mesures substantielles pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza, ne conclue un cessez-le-feu, ne s'engage à ne pas annexer la Cisjordanie et n'accepte un processus de paix à long terme visant à une solution à deux États », a précisé Downing Street à l'issue d'une réunion d'urgence du gouvernement britannique.Le Royaume-Uni sera le second pays du G7, après la France, à...

