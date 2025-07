Keir Starmer convoque ses ministres en urgence pour parler d'un plan de paix à Gaza

Le Premier ministre britannique Keir Starmer convoque son cabinet en urgence mardi après-midi pour discuter d'un plan pour une « paix durable » à Gaza qui pourrait conduire à une reconnaissance d'un Etat palestinien. Les principaux ministres ont été rappelés de leur pause estivale pour se réunir avec leur le chef du gouvernement en début d'après-midi.

Keir Starmer s'est entretenu de Gaza samedi avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, et partagé lundi avec Donald Trump lors d'une rencontre en Ecosse « les plans sur lesquels il travaille avec les dirigeants européens pour instaurer une paix durable », selon Downing Street. « Le Premier ministre est ému, choqué par ce qu'il a vu » sur les images des distribution d'aide à Gaza, a déclaré le secrétaire d'État à la technologie Peter Kyle mardi sur Sky News, et il évoquera lors de la réunion du cabinet « toutes les actions que la Grande-Bretagne peut et doit entreprendre ».

Selon The Telegraph, Starmer doit informer ses ministres de la manière dont il compte annoncer la reconnaissance d'un Etat palestinien. Celle-ci n'aurait lieu qu'à condition qu'un cessez-le-feu soit signé, et que les otages encore retenus par le Hamas soient libérés, indique toutefois le journal.

Le Premier ministre britannique « se concentre sur une voie vers la paix afin d'assurer un soulagement immédiat » pour la population de Gaza « et une route durable vers une solution à deux États », a indiqué un porte-parole de Downing Street. « La reconnaissance de l'Etat palestinien est une question de 'quand', et non de 'si' », a-t-il ajouté.

Le dirigeant travailliste est sous pression pour que le Royaume-Uni suive les pas de la France, après qu'Emmanuel Macron a annoncé son intention de reconnaître un Etat palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU en septembre. Un tiers des députés britanniques l'ont exhorté à faire de même dans une lettre publiée vendredi. Starmer avait alors réaffirmé qu'une telle reconnaissance « doit être une des étapes » vers une « paix durable » dans la région, mais qu'elle devait « s'inscrire dans un plan plus global ».

Quelque 2,4 millions de Palestiniens sont assiégés à Gaza par Israël depuis le début de la guerre déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien. Un organisme international de surveillance de la faim soutenu par l'ONU a affirmé mardi que le « pire scénario de famine est en cours à Gaza ».

L'Allemagne a annoncé lundi qu'elle allait organiser avec la Jordanie un « pont aérien de biens humanitaires vers Gaza », « en étroite collaboration avec la France et la Grande-Bretagne qui sont également prêtes à mettre en place » un tel dispositif.