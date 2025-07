Les vice-gouverneurs de la Banque du Liban prêtent serment devant le chef de l'État

Les quatre vice-gouverneurs de la Banque du Liban ont prêté serment devant le président de la République Joseph Aoun, en présence du ministre des Finances Yassine Jaber et du gouverneur Karim Souhaid, selon un message publié par la présidence sur le réseau X.Cette cérémonie intervient un peu plus de deux semaines après que le Conseil des ministres a nommé deux nouveaux membres au conseil d’administration de la BDL, Makram Bou Nassar devenant ainsi deuxième vice-gouverneur à la place de Bachir Yakzan, et Gaby Chnouzian prenant la fonction de quatrième vice-gouverneur à la place d’Alexandre Moradian. Wassim Mansouri (premier vice-gouverneur) et Salim Chahine (troisième vice-gouverneur) sont restés à leur poste.Le président de la Commission de contrôle des banques, Mazen Soueid, ainsi que les membres Rabih Nehmé,...

