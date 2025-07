L’Université La Sagesse et la LRI s’engagent dans la responsabilité écologique

L’Université La Sagesse à Beyrouth a signé un protocole d’accord avec l’Initiative de reforestation au Liban (Lebanon Reforestation Initiative – LRI) en vue de renforcer l’implication des étudiants dans des activités environnementales et communautaires. L’accord a été paraphé par le président de l’université Georges Nehmé et la directrice de la LRI Maya Nehmé. Cette collaboration s’inscrit dans une double logique : développer chez les étudiants un sens accru de la responsabilité écologique et intégrer le monde académique aux efforts nationaux de préservation de la biodiversité. L’université prévoit ainsi plusieurs initiatives concrètes, dont la plantation de 150 cèdres en novembre prochain à l’occasion de son 150e anniversaire. Le partenariat vise également à offrir aux étudiants des formations environnementales, des stages, ainsi que la création d’un club écologique destiné à fédérer les jeunes autour de projets verts tout au long de l’année. Au cours de la cérémonie de signature, le professeur Nehmé a souligné l’importance de telles alliances pour répondre aux défis environnementaux urgents que connaît le Liban, notamment le changement climatique, la sécheresse et les incendies de forêt. « L’université est le lieu idéal pour former des citoyens responsables, porteurs de valeurs écologiques », a-t-il déclaré. Pour Maya Nehmé, cette initiative représente une opportunité unique de lier engagement académique et actions concrètes sur le terrain. Elle a rappelé la richesse naturelle du Liban et la nécessité de la protéger. Le vice-président de l’université, le Dr Georges Michel Abdelsater, a quant à lui précisé que le partenariat répond à plusieurs éléments des Objectifs de développement durable des Nations unies, dont l’éducation de qualité, l’action climatique et la vie terrestre. Il a également mis en avant la dimension de service communautaire, l’un des piliers fondamentaux de l’enseignement supérieur. Cette initiative vient renforcer le positionnement de l’Université La Sagesse comme acteur engagé du développement durable, au-delà de sa mission purement académique. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

L’Université La Sagesse à Beyrouth a signé un protocole d’accord avec l’Initiative de reforestation au Liban (Lebanon Reforestation Initiative – LRI) en vue de renforcer l’implication des étudiants dans des activités environnementales et communautaires. L’accord a été paraphé par le président de l’université Georges Nehmé et la directrice de la LRI Maya Nehmé.Cette collaboration s’inscrit dans une double logique : développer chez les étudiants un sens accru de la responsabilité écologique et intégrer le monde académique aux efforts nationaux de préservation de la biodiversité. L’université prévoit ainsi plusieurs initiatives concrètes, dont la plantation de 150 cèdres en novembre prochain à l’occasion de son 150e anniversaire.Le partenariat vise également à offrir aux étudiants des...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte