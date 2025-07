Au moins 77 Palestiniens tués ce lundi par l'armée israélienne

Au moins 77 personnes ont été tuées ce lundi dans les attaques israéliennes menées à travers la bande de Gaza, selon des sources médicales citées par al Jazeera, et ce malgré la « pause tactique » annoncée par l'armée israélienne dimanche de ses opérations dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Parmi les victimes figurent 31 personnes qui attendaient de l’aide humanitaire près de centres de distribution de la GHF, soutenue par les États-Unis et Israël. Depuis le début de l'offensive israélienne contre Gaza, au moins 59 921 Palestiniens ont été tués et 145 233 blessés, selon le dernier bilan officiel publié par le ministère de la Santé de Gaza, qui a ajouté lundi que 14 nouveaux décès causés par la famine ont été enregistrés ces dernières 24 heures. De quoi faire grimper le nombre total de Palestiniens morts de faim ou de malnutrition à 147, dont 88 enfants, depuis octobre 2023. Les autorités locales et plusieurs experts estiment toutefois que le nombre réel de morts est bien plus élevé, d'autant que les milliers de corps de personnes disparues toujours ensevelies sous les décombres des bâtiments détruits ne sont pas comptabilisées dans les bilans officiels des autorités gazaouies. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Au moins 77 personnes ont été tuées ce lundi dans les attaques israéliennes menées à travers la bande de Gaza, selon des sources médicales citées par al Jazeera, et ce malgré la « pause tactique » annoncée par l'armée israélienne dimanche de ses opérations dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Parmi les victimes figurent 31 personnes qui attendaient de l’aide humanitaire près de centres de distribution de la GHF, soutenue par les États-Unis et Israël.Depuis le début de l'offensive israélienne contre Gaza, au moins 59 921 Palestiniens ont été tués et 145 233 blessés, selon le dernier bilan officiel publié par le ministère de la Santé de Gaza, qui a ajouté lundi que 14 nouveaux décès causés par la famine ont été enregistrés ces dernières 24 heures. De quoi faire grimper le...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte