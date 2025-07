Trump menace d’anéantir toute relance du programme nucléaire iranien

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que l’Iran envoyait des « signaux très négatifs » et a averti que toute tentative de relance de son programme nucléaire serait immédiatement neutralisée par les États-Unis. « Ils (les Iraniens) envoient de très mauvais signaux, des signaux très agressifs, ils ne devraient pas faire ça… Nous avons anéanti leurs capacités nucléaires, et s’ils recommencent, nous les détruirons plus vite que vous ne pouvez lever le doigt », a prévenu M. Trump lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, en Écosse. Ces déclarations du locataire de la Maison-Blanche interviennent au lendemain de menaces proférées par le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, qui a affirmé dimanche que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pourrait être lui-même visé en cas de reprise des hostilités entre Tel-Aviv et Téhéran après la guerre de 12 jours les ayant opposés en juin. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que l’Iran envoyait des « signaux très négatifs » et a averti que toute tentative de relance de son programme nucléaire serait immédiatement neutralisée par les États-Unis.« Ils (les Iraniens) envoient de très mauvais signaux, des signaux très agressifs, ils ne devraient pas faire ça… Nous avons anéanti leurs capacités nucléaires, et s’ils recommencent, nous les détruirons plus vite que vous ne pouvez lever le doigt », a prévenu M. Trump lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, en Écosse.Ces déclarations du locataire de la Maison-Blanche interviennent au lendemain de menaces proférées par le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, qui a affirmé dimanche que le guide suprême iranien,...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte