Au moins 98 Palestiniens tués par l'armée israélienne ces dernières 24h malgré la « pause tactique »

Dans son bilan quotidien, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé qu'au moins 98 Palestiniens ont été tués et 382 blessés au cours des dernières 24 heures, dont 55 depuis l'aube ce lundi matin, et ce alors que l'armée israélienne avait déclaré la veille effectuer une « pause tactique » dans ses opérations dans plusieurs régions de l'enclave assiégée. Le bilan précise que 25 personnes ont été tuées et au moins 237 blessées lors de distributions d'aide près de centres tenus par la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF), soutenue par les États-Unis et Israël, ou encore que deux corps supplémentaires ont été retrouvés sous des décombres, tués précédemment lors d'attaques israéliennes. Quelque 1 157 personnes ont été tuées et 7 758 blessées en cherchant à obtenir de l'aide humanitaire depuis le début des distributions de la GHF en mai. Par ailleurs, 14 nouveaux décès causés par la famine ont été enregistrés sur le même laps de temps par le ministère de la Santé, faisant grimper le nombre total de Palestiniens morts de faim ou de malnutrition à 147, dont 88 enfants, depuis le début de la guerre en octobre 2023. Cela porte le bilan global des personnes tuées depuis le début des hostilités à au moins 59 921 morts et 145 233 blessés, selon les autorités gazaouies.

