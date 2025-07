Berry convoque le Bureau de la Chambre mardi

Le président du Parlement libanais, Nabih Berry, a convoqué le bureau du Parlement mardi, à 13h, selon un communiqué du bureau de presse de la Chambre. Les réunions du Bureau servent à fixer l'ordre du jour d'une future séance plénière. Si le chef du Législatif n'a pas donné immédiatement plus de détails sur les textes que les députés libanais pourraient être amenés à discuter et adopter, la commission des Finances devrait finaliser dans la journée de lundi son étude du projet de loi sur la réforme et la réorganisation du secteur bancaire libanais. Ce texte a été approuvé, après remaniement, la semaine dernière par une sous-commission sous la houlette du président de la commission des Finances, Ibrahim Kanaan. Il est très attendu par la communauté internationale, qui fait de la restructuration du secteur bancaire l'un des prérequis avant tout déblocage d'aides financières pour le Liban, en crise socio-économique et financière depuis 2019. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

