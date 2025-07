Incendie en France d'un gîte accueillant des handicapés : un mort, quatre disparus

Une personne est morte et quatre sont toujours portées disparues lundi après l'incendie dans la nuit d'un gîte touristique accueillant des adultes handicapés dans le sud-ouest de la France, sur lequel les pompiers intervenaient toujours en milieu de matinée. En outre, quatre personnes ont été « évacuées vers le centre hospitalier, dont une personne en urgence absolue », ont indiqué dans un communiqué les autorités à propos qui s'est déclaré vers 04H30 locales (6H30 GMT) à Montmoreau, près de la ville d'Angoulême.

A l'intérieur du bâtiment se trouvaient 14 adultes âgés de 20 à 75 ans: huit personnes souffrant d'un handicap mental et quatre encadrants, présents pour un séjour d'une semaine, et les deux propriétaires, selon le sous-préfet Jean-Charles Jobart, représentant local de l'État. Les pompiers sont arrivés sur les lieux en moins de 20 minutes et « ont constaté un incendie qui était déjà très avancé », a-t-il précisé. « On est monté jusqu'à 24 véhicules et 85 sapeurs-pompiers sur place ». « Ils ont pu évacuer notamment une personne, mais qui n'a pas pu être réanimée et qui est décédée, asphyxiée », a-t-il ajouté. Selon le journal local La Charente libre, il s'agit d'une femme handicapée âgée de 60 ans. En milieu de matinée, des pompiers étaient toujours en cours d'intervention, notamment sur la toiture calcinée de l'ancien corps de ferme isolé, entouré d'arbres et d'un champ de tournesols, ont constaté des journalistes de l'AFP. De la fumée était encore visible et une équipe cynophile a été déployée.

Le parquet a ouvert une enquête, mais il est « beaucoup trop tôt pour pouvoir se déterminer sur les causes du sinistre », qui est « sans doute accidentel », a encore déclaré M. Jobart. L'incendie survient un peu moins de deux ans après celui qui a fait 11 morts dans une ancienne grange transformée en gîte accueillant des personnes handicapés légers à Wintzenheim, près de Colmar, dans l'est de la France. Dix adultes handicapés et un accompagnateur avaient péri dans le sinistre.