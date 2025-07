Nouvelle attaque sur un village palestinien chrétien en Cisjordanie

L'Autorité palestinienne a indiqué lundi que des colons israéliens avaient mené une nouvelle attaque sur le village chrétien de Taybeh, dans le centre de la Cisjordanie occupée, au cours de nuit.

« Des colons israéliens ont lancé une attaque terroriste cette nuit contre le village chrétien palestinien de Taybeh, incendiant des véhicules palestiniens et taguant des menaces racistes en hébreu sur des maisons et des biens », a écrit le gouvernement de l'Autorité palestinienne sur X. Un habitant qui n'a pas souhaité donner son nom a confirmé à l'AFP qu'une attaque avait eu lieu vers 02H00 (23H00 GMT) et qu'au moins deux voitures avaient été incendiées. Des photos sur les réseaux sociaux montrent un mur tagué avec l'inscription: « al-Mughayyer, tu le regretteras », du nom d'un village voisin, ayant lui aussi subi des attaques par la passé.

« Qu'ils s'en prennent à un village chrétien ou à des communautés musulmanes palestiniennes de bergers, ces colons extrémistes peuvent prétendre que Dieu leur a donné cette terre. Mais ils ne sont rien d’autre que des criminels, rejetés par toutes les confessions », a réagi sur X l'ambassadeur d'Allemagne en Israël, Steffen Seibert. Taybeh est un village palestinien d'environ 1.300 habitants, exclusivement chrétiens, dont nombre d'entre eux détiennent une double nationalité, notamment palestino-américaine. Le village est réputé pour être un lieu de pèlerinage, ainsi que pour sa brasserie, la plus ancienne des Territoires palestiniens.

Les Nations unies documentent des violences régulières commises par des colons israéliens en Cisjordanie. Ces derniers mois, Taybeh a été visé par de nombreuses attaques, dont des départs de feu criminels, notamment sur une ancienne église byzantine. Dans des villages voisins, en juin et en juillet, trois personnes ont été tuées et des puits ont été détruits par des colons, selon les autorités palestiniennes. L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, s'était rendu le 19 juillet à Taybeh et y avait dénoncé les violences.

Le 23 juillet, plus de 70 députés israéliens ont voté un appel au gouvernement à annexer la Cisjordanie occupée. Ce texte n'a pas valeur de loi mais veut affirmer « le droit naturel, historique et légal » d'Israël sur ce territoire palestinien. Près d'un demi-million d'Israéliens sont installés dans des colonies, illégales au regard du droit international, dans ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.