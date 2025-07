Trois morts et des blessés dans le déraillement d'un train près de Riedlingen

Un train régional a déraillé dimanche en fin de journée dans une zone boisée du sud-ouest de l'Allemagne, faisant au moins trois morts et des blessés, selon le dernier bilan communiqué par la police. Une centaine de passagers se trouvaient à bord lors de l'accident qui s'est produit vers 18H10 (16H10 GMT) près de Riedlingen, dans le Bade-Wurtemberg, à une centaine de kilomètres au sud de Stuttgart. Contactée par l'AFP, la police avait dans un premier temps fait état de quatre décès avant de corriger ses déclarations. Elle n'a pas donné plus de détails sur le nombre de blessés ni la gravité de leur état. La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn (DB) a pour sa part parlé « de plusieurs morts et de nombreux blessés ». Citant les secours sur place, des médias ont fait état de 34 blessés, le tabloïd Bild parlant de 50 blessés. Deux voitures du train ont déraillé « pour une raison encore inconnue. Les autorités enquêtent actuellement sur les circonstances de l'accident », a précisé la DB, ajoutant que le trafic ferroviaire était interrompu sur une portion de 40 kilomètres environ. Des médias allemands ont évoqué comme possible cause un glissement de terrain, alors que des orages violents ont balayé la région, selon des informations des services météorologiques. « Il y a eu de fortes pluies ici, on ne peut donc pas exclure que les fortes précipitations et un glissement de terrain qui en a résulté aient été à l'origine de l'accident », a déclaré Thomas Strobl, ministre de l'Intérieur du Bade-Wurtemberg, sur le lieu de l'accident. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit « profondément bouleversé », disant sa « sympathie aux victimes et à leurs proches ». « Je suis en contact étroit avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports, à qui j'ai demandé de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition des équipes de secours », a-t-il ajouté sur le réseau social X. Précédent en 2022 L'intervention s'est poursuivie jusque tard dans la nuit, les secours ayant mis plusieurs heures pour évacuer les victimes avant de s'employer à dégager les voitures jaunes et grises du train renversées sur le flanc, selon les images diffusées sur les télévisions, dans un endroit encaissé et difficile d'accès. D'après les médias allemands, ils ont dû parcourir une longue distance pour parvenir sur place.Des hélicoptères ont par ailleurs été mobilisés pour évacuer les blessés vers les hôpitaux des environs. Les transports allemands sont régulièrement pointés du doigt par les passagers en raison du retard des trains et de la vétusté des infrastructures. Le nouveau gouvernement conservateur s'est engagé à investir plusieurs centaines de milliards d'euros au cours des prochaines années, notamment pour moderniser les infrastructures. En juin 2022, le déraillement d'un train régional avait fait quatre morts et trente blessés dans les Alpes bavaroises (sud). Une enquête visant trois employés de la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn avait par la suite été ouverte pour suspicion d'homicide par négligence. L'accident ferroviaire le plus meurtrier en Allemagne s'est produit en 1998, lorsqu'un train à grande vitesse a déraillé à Eschede, en Basse-Saxe (nord), tuant 101 personnes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

