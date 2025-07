Clémentines, keffiehs et contradictions : le récit contrôlé de Saint Levant

Le musicien et auteur-compositeur franco-palestinien Saint Levant (Marwan Abdelhamid) sait saisir l’instant. Il maîtrise l’art d’habiter les grandes causes – qu’il y adhère pleinement ou non – pour élargir son rayonnement. Il connaît son public : une jeunesse connectée, en majorité féminine, sensible aux récits identitaires et aux émotions brutes. Une génération façonnée par les réseaux sociaux, où la symbolique d’une clémentine palestinienne se réduit à l’éclat d’une peau orange boostée par des filtres, et où la connaissance historique se glane par fragments sur TikTok ou Snapchat, tandis que les livres dorment sur les étagères.Ce public, Saint Levant le fédère avec brio, comme samedi soir sur le vieux port de Batroun, au festival de la ville côtière au nord de Beyrouth. Plus de 3 000...

