Le « Handala », bateau de la Flottille pour la liberté » chargé d'aide, approche des côtes de Gaza

Le mouvement propalestinien « Flottille pour la liberté » a annoncé samedi que son nouveau bateau transportant de l'aide humanitaire pour Gaza approchait des côtes du territoire palestinien, avec l'intention d'y accoster dimanche matin, en dépit du blocus imposé par Israël. Le Handala, affrété par ce mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens, est parvenu à s'approcher davantage des côtes de Gaza qu'un précédent bateau, le Madleen, intercepté en juin, et ne se trouvait samedi plus qu'à 105 milles nautiques (194 km) de sa destination, ont indiqué les organisateurs. À son bord, 19 militants de nationalités diverses, parmi lesquels deux élues du parti français de gauche radicale La France insoumise (LFI), Gabrielle Cathala et Emma Fourreau, ainsi que deux journalistes. Le bateau avait quitté le 13 juillet le port de Syracuse, en Sicile. La marine israélienne a indiqué qu'elle ne permettrait pas au navire d'atteindre le territoire palestinien assiégé. « L'armée israélienne applique le blocus maritime légal de sécurité sur la bande de Gaza et se tient prête à divers scénarios, qu'elle mettra en œuvre conformément aux directives du niveau politique », a déclaré samedi à l'AFP un porte-parole militaire. Cet ancien chalutier norvégien transporte du matériel médical, des denrées alimentaires, des équipements pour enfants ainsi que des médicaments. L'expédition, financée par des campagnes de dons, vise à briser le blocus israélien imposé à la bande de Gaza, en proie à une crise humanitaire majeure, et à y acheminer de l'aide. Des agences onusiennes et plusieurs ONG ont alerté sur un risque imminent de famine à Gaza. L'équipage du Handala a indiqué sur X qu'il entamerait une grève de la faim si le bateau venait à être intercepté par l'armée israélienne et ses passagers détenus. L'initiative intervient six semaines après le départ du Madleen, un autre navire de la flottille, parti d'Italie le 1e juin. Ce voilier avait alors à son bord 12 militants dont l'écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée LFI Rima Hassan, qui avait été détenue trois jours après l'interception du navire, à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de Gaza. Israël, dont l'offensive a débuté au lendemain de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a imposé début mars au territoire palestinien un blocus humanitaire strict. Ce blocus a entraîné de très graves pénuries de nourriture, médicaments et autres biens de première nécessité, et n'a été que partiellement assoupli fin mai.

