Un adolescent de 12 ans meurt noyé à Minié

Un garçon de 12 ans est mort noyé dans un complexe touristique à Minié, dans le nord du Liban, alors qu’il nageait avec sa famille, a rapporté samedi l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

Selon l'agence, le garçon était originaire de la ville de Beit al-Faqs, dans la région de Denniyé.

Les noyades se sont multipliées au large des côtes libanaises, notamment lorsque la mer est agitée. Fin juin, un homme et une fillette de six ans sont morts l'un au large de Tripoli et l'autre sur une plage du Akkar. Un homme de 25 ans avait également péri noyé près de Minié.