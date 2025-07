Une délégation syrienne a rencontré des responsables israéliens à Paris

Une délégation syrienne, composée de responsables du ministère des Affaires étrangères et des services de renseignement, a rencontré des responsables israéliens à Paris lors d'une réunion organisée sous l'égide des États-Unis, au cours de laquelle ont été abordés les développements en matière de sécurité et les efforts visant à contenir l'escalade dans le sud de la Syrie, rapporte l'agence Reuters qui cite une source diplomatique interrogée samedi par la chaîne de télévision publique syrienne Ekhbariya.

La délégation syrienne a rejeté toute présence étrangère « illégitime » sur le territoire syrien, indique Reuters. Bien que la réunion n'ait abouti à aucun accord définitif, les parties ont convenu d'en tenir d'autres dans les prochains jours, afin de poursuivre les discussions et d'évaluer les mesures à prendre pour maintenir la stabilité dans le sud de la Syrie.

Les ministres français et syrien des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot et Assaad al-Chaibani, ainsi que l'émissaire américain pour la Syrie Tom Barrack se sont rencontrés vendredi à Paris pour évoquer la situation dans le pays.

La Syrie gouvernée par les autorités de transition de l'islamiste Ahmad el-Chareh, qui a pris le pouvoir après la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, est régulièrement le théâtre de violences intercommunautaires, dont les dernières entre druzes et bédouins sunnites ont fait plus de 1.300 morts entre le 13 et 20 juillet dans le sud.

Les relations entre les autorités de transition et les diverses minorités du pays inquiètent une partie de la communauté internationale.