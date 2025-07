La Défense civile fait état de 11 morts dans des opérations israéliennes

La Défense civile à Gaza a fait état de onze morts samedi dans des raids et tirs israéliens dans le territoire palestinien assiégé et dévasté par plus de 21 mois de guerre. Selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, quatre Palestiniens ont été tués dans une frappe qui a touché leur appartement dans le quartier al-Rimal à Gaza-ville, dans le nord du territoire menacé de famine. Un couple a également été tué dans un bombardement à Gaza-ville, a-t-il ajouté. Un autre Palestinien a été tué « après que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des personnes attendant de l’aide humanitaire » au nord-ouest de Gaza-ville, a-t-il précisé à l'AFP. Des témoins ont indiqué à l'AFP que plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées dans cette zone pour obtenir de la nourriture. L'un d’eux, Abou Samir Hamoudeh, 42 ans, a affirmé que l'armée israélienne avait ouvert le feu « lorsque les gens ont tenté de s'approcher du point de distribution » situé près d'un poste militaire. Un autre palestinien a été tué alors qu'il attendait de l'aide près du pont de Wadi-Gaza (centre). Deux Palestiniens ont été tués dans un raid à Khan Younès (sud) et un autre par des tirs d'artillerie sur un logement du camp de réfugiés d'al-Bureij (centre). Interrogée par l'AFP sur tirs, l'armée israélienne a affirmé qu'elle se renseignait. Dans un communiqué, elle a néanmoins dit poursuivre ses opérations à Gaza et avoir tué des membres d'une « cellule terroriste qui a planté un engin explosif visant des soldats ». Durant les dernières 24 heures, « l'armée de l'air a frappé plus de 100 cibles terroristes dans la bande de Gaza », selon le communiqué. D'après M. Bassal, les secouristes ont retiré le matin des décombres les corps de douze personnes dans la zone de Morag, au nord de Rafah (sud), tuées dans un bombardement israélien vendredi soir. Il a précisé que cette opération avait été menée en coordination avec le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). Les restrictions imposées aux médias par Israël qui assiège Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, et les difficultés d'accès à plusieurs zones empêchent l'AFP de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties. La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023. En riposte, Israël a juré de détruire le Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, et son armée a lancé une offensive dévastatrice dans le territoire palestinien qui a fait des dizaines de milliers de morts. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



La Défense civile à Gaza a fait état de onze morts samedi dans des raids et tirs israéliens dans le territoire palestinien assiégé et dévasté par plus de 21 mois de guerre.Selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, quatre Palestiniens ont été tués dans une frappe qui a touché leur appartement dans le quartier al-Rimal à Gaza-ville, dans le nord du territoire menacé de famine.Un couple a également été tué dans un bombardement à Gaza-ville, a-t-il ajouté. Un autre Palestinien a été tué « après que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des personnes attendant de l’aide humanitaire » au nord-ouest de Gaza-ville, a-t-il précisé à l'AFP.Des témoins ont indiqué à l'AFP que plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées dans cette zone pour obtenir de la...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte