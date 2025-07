Golf au programme de Trump samedi en Ecosse, manifestations attendues dans plusieurs villes

Donald Trump doit consacrer samedi sa première journée en terre écossaise à jouer au golf dans un de ses complexes luxueux placé sous haute surveillance policière, à l'écart de manifestations annoncées contre sa présence dans plusieurs villes de cette nation britannique. L'arrivée du président américain vendredi soir à Turnberry a transformé cette région pittoresque et habituellement calme du sud-ouest de l'Écosse en une véritable forteresse, avec des routes fermées et de nombreux points de contrôle installés par la police. Des policiers et des militaires patrouillaient samedi matin sur ce parcours de golf historique – qui a accueilli quatre Opens britanniques masculins – ainsi que sur les plages de sable et les dunes herbeuses qui le bordent. Des tireurs d'élite sont positionnés sur des échafaudages à proximité, a constaté un journaliste de l'AFP. Donald Trump a atterri à l'aéroport voisin de Prestwick vendredi soir, tandis que des centaines de curieux venaient admirer Air Force One et tenter d'apercevoir son célèbre passager. Le président américain a loué à plusieurs occasions son amour pour l'Ecosse, où sa mère est née, mais sa politique et les investissements locaux de son groupe familial ont suscité la polémique. A Turnberry, sa visite de cinq jours divise. « Beaucoup de personnes ne font pas confiance à Trump et je suis comme elles. Je pense que c'est un mégalomane », s'est insurgé Graham Hodgson, retraité, rencontré par l'AFP. « Il fait beaucoup de mal dans le monde avec ses droits de douanes », ajoute-t-il. Mais à l'aéroport de Prestwick vendredi soir, les partisans du président américain se faisaient aussi entendre. Un garçon portait une pancarte sur laquelle était écrit « Bienvenue Trump », tandis qu'un homme agitait un grand drapeau bleu affichant le slogan « Make America Great Again ». « Ce qu'il y a de mieux avec Trump c'est qu'il n'est pas un homme politique (...) et je pense qu'il défend avant tout les intérêts de son pays », affirme Lee McLean, 46 ans, qui est venu de la ville voisine de Kilmarncock. Selon lui, c'est ce que devraient faire tous les responsables politiques « avant de s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger ». Sécurité Pour la police écossaise, la venue de Trump a déclenché une opération de sécurité d'ampleur, pour laquelle elle a obtenu les renforts d'autres forces de police du pays. Le groupe Stop Trump Coalition a annoncé des manifestations samedi près du consulat américain dans la capitale écossaise d'Edimbourg (sud-est), ainsi qu'à Aberdeen, où le président américain doit se rendre, pour visiter son deuxième complexe de golf. La police se prépare également en cas de rassemblements à Turnberry même, où Trump doit passer la journée et jouer au golf dans ce qu'il a appelé vendredi à son arrivée « le meilleur parcours du monde ». « Je suis en Ecosse maintenant. Beaucoup de réunions prévues !! ! », a annoncé le président américain peu après son arrivée sur son réseau Truth Social. Dimanche, il doit rencontrer la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour des discussions sur l'accord commercial qu'espère conclure l'UE pour éviter des droits de douane massifs. Il doit aussi rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer durant sa visite. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



