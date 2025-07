La relation Trump-Epstein objet de fausses images générées par l'IA

De fausses photos et vidéos montrant Donald Trump aux côtés du délinquant sexuel Jeffrey Epstein générées avec des outils d'intelligence artificielle ont accumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux, selon un organisme spécialisé vendredi. Le président américain et le riche financier, mort en 2019 avant son procès pour crime sexuel, se sont effectivement côtoyés pendant des années, et de vraies images des deux hommes côte-à-côte existent. Mais alors que Donald Trump est embourbé dans l'affaire Epstein depuis plus de deux semaines, au moins sept images et une vidéo générées par l'IA les montrant ensemble ont rassemblé un total d'au moins 7,2 millions de vues sur différentes plateformes, selon l'organisme de surveillance de la désinformation NewsGuard. L'une des vidéos montre les deux hommes qui dansent près de jeunes femmes. Sur deux photos générées par l'IA, Trump et Epstein sont sur un canapé, entourés de filles mineures, ce qu'aucune image authentifiée ne montre, selon la plateforme. NewsGuard a déterminé à l'aide de logiciels de détection, dont Hive et IdentifAI, qu'il s'agissait d'images générées par l'IA. Depuis que l'affaire a ressurgi début juillet, Donald Trump tente de marquer ses distances avec l'ancien financier new-yorkais, dont il était proche il y a plus d'une vingtaine d'années.

