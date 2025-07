Au moins trois morts dans des frappes en Russie et en Ukraine

Deux personnes sont mortes dans une attaque par un drone dans la région russe de Rostov dans le sud-ouest et, en Ukraine, une frappe russe a fait un mort à Dnipro (est), selon des responsables russe et ukrainiens. « Dans le district de Zimovnikovski (...) une voiture a pris feu à la suite d'une attaque de drone. Deux personnes sont mortes », a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région de Rostov Iouri Sliousar. Selon le ministère de la Défense russe, les systèmes de défense anti-aériens ont détruit et intercepté 54 drones dont 24 dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine, dans la nuit de vendredi à samedi. En Ukraine, le maire de Dnipro (est), Borys Filatov, a annoncé sur Telegram la mort d'une personne dans « un gratte-ciel haut de gamme ». Il a déploré le « manque d'abris » tout en appelant la population à ne pas « rester dans les étages élevés » pendant les bombardements. Le gouverneur de la région de Kharkiv, dans le nord-est, a fait état de trois blessés dans les bombardements à Zmiiv. Un peu plus tôt, le maire de Kharkiv Igor Terekhov avait indiqué, sur Telegram, que sa ville était « la cible d'une attaque combinée depuis près de trois heures ». « L'ennemi s'est servi de plusieurs types d'armes simultanément -des bombes guidées, des missiles balistiques et des drones-suicides », a-t-il ajouté. A Zaporijjia (sud), plusieurs incendies ont été constatés dans la région à la suite d'attaques russes et une de ces frappes a touché un immeuble résidentiel, sans faire de victimes selon les premières informations, a pour sa part indiqué son gouverneur Ivan Fedorov. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré vendredi que des discussions avec Moscou sur une rencontre avec Vladimir Poutine avaient « commencé », le Kremlin jugeant de son côté qu'un tel entretien était « peu probable » dans les 30 prochains jours. Les rencontres entre les deux parties, aux demandes radicalement différentes, donnent jusqu'à présent peu de résultats. Moscou réclame que Kiev lui cède quatre régions aujourd'hui partiellement occupées, en plus de la Crimée annexée en 2014, et que l'Ukraine renonce formellement à rejoindre l'Otan. Des conditions inacceptables pour l'Ukraine qui exige le retrait complet des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d'armes et le déploiement d'un contingent européen, ce à quoi s'oppose Moscou. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



