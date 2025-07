Mise en place d'un comité conjoint entre le gouvernement et des représentants du secteur public

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a reçu vendredi une délégation de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) ainsi que de la Ligue des employés de l'administration publique, qui observaient la semaine dernière une grève et réclament de meilleures conditions de travail et rétributions. « Nous nous sommes mis d’accord avec M. Salam sur la formation d’un comité conjoint entre la Ligue et la présidence du Conseil des ministres, dont le but est d’étudier les revendications légitimes (des fonctionnaires ) et de parvenir à des résultats concrets », a déclaré Tarek Younès, le secrétaire général de la Ligue des employés de l'administration publique. Prenant la parole à son tour, le président de la CGTL Béchara el-Asmar a indiqué que la délégation s’était entendue avec M. Salam sur « la nécessité d’inclure des représentants du secteur public au sein du comité présidé par le vice-Premier ministre, chargé du suivi des affaires de la fonction publique ». « Nous avons évoqué (avec M. Salam) la détresse économique et sécuritaire que traverse le pays, en exprimant l’espoir qu’un climat de stabilité pourra s’installer, afin que l’aide internationale puisse contribuer efficacement à la relance du pays », a également rapporté Béchara el-Asmar. « L’évaluation a été globale et réaliste face à la gravité de la situation », a-t-il ajouté précisant avoir abordé avec le Premier ministre « la situation du secteur public dans toutes ses composantes : militaires, retraités, salariés des institutions publiques, établissements indépendants, contractuels ». Des fonctionnaires de diverses administrations avaient observé début juillet une grève générale, relativement bien suivie à travers le Liban. Cette grogne des représentants de la fonction publique faisait notamment suite à la signature fin juin d'un décret la semaine dernière par le Conseil des ministres, approuvant une série de revalorisations salariales pour une catégorie de hauts fonctionnaires allant de 626,5 millions livres libanaises (7 000 dollars) à 805,5 millions LL (9 000 dollars) par mois. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

