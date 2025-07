Berlin « n'envisage pas de reconnaître un État palestinien à court terme »

Le gouvernement allemand « n'envisage pas de reconnaître un Etat palestinien à court terme », a-il indiqué vendredi, un jour après l'annonce du président français Emmanuel Macron de le faire en septembre à l'ONU.

Berlin « continue de considérer la reconnaissance d'un État palestinien comme l'une des dernières étapes vers la solution à deux États », a précisé dans un communiqué le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Kornelius, rappelant que la sécurité d'Israël « revêt une importance primordiale » pour l'Allemagne. En raison du passé nazi, l’Allemagne est, avec les Etats-Unis, l’un des plus fervents soutiens d’Israël, et a même fait de la sécurité de ce pays « une raison d'Etat » depuis 2008.

Dans son communiqué, le gouvernement allemand appelle à un cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages israéliens et le désarmement du Hamas. Il exhorte aussi Israël à « améliorer immédiatement (...) la situation humanitaire catastrophique à Gaza ». Berlin insiste sur la nécessité « d'une perspective politique viable pour Gaza afin qu'un cessez-le-feu temporaire puisse déboucher sur une paix durable ». Et enfin, le gouvernement allemand prévient Israël qu' »il ne doit y avoir aucune nouvelle mesure en vue d'une annexion de la Cisjordanie ». Soulignant être en contact permanent avec le gouvernement israélien et les partenaires internationaux, il se dit prêt à « augmenter la pression si aucun progrès (sur les points précités, ndlr) n'est fait ».

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé jeudi « un entretien d'urgence » sur Gaza vendredi avec ses homologues français et allemand pour voir comment « arrêter les massacres et fournir à la population la nourriture dont elle a désespérément besoin ».

Le gouvernement allemand n’a pas signé l’appel de 28 pays, dont le Royaume-Uni et la France, à mettre fin « immédiatement » à la guerre dans la bande de Gaza assiégée par Israël, ce qui a suscité de nombreuses critiques dans le pays, notamment de la part des sociaux-démocrates qui participent à la coalition du chancelier conservateur Friedrich Merz. Cette déclaration commune d’abord signée à 25 lundi, a été étoffée de trois nouveaux pays signataires et de la Commission européenne mardi.