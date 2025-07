Le Kremlin juge « peu probable » une rencontre Poutine-Zelensky d'ici fin août

Le Kremlin a estimé vendredi qu'il était « peu probable » qu'une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky puisse être organisée d'ici fin août, comme le souhaite le dirigeant ukrainien.

« Une réunion au plus haut niveau peut et doit mettre un point final au règlement » du conflit en Ukraine, a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. « Est-il possible de mener à bien un processus aussi complexe en 30 jours ? Il est clair que cela semble peu probable », a-t-il ajouté.