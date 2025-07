Washington approuve la vente de systèmes antiaériens à l'Égypte

Les États-Unis ont approuvé jeudi la vente à leur allié égyptien de systèmes de défense antiaérienne pour près de cinq milliards de dollars. La vente concerne des NASAMS, des systèmes de missiles sol-air produits par RTX (ex-Raytheon) et notamment utilisé par les Ukrainiens depuis des mois pour faire face aux attaques aériennes russes. Cette vente va « soutenir les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d'un allié majeur hors OTAN qui est une force de stabilité politique et de progrès économique au Moyen-Orient », a déclaré dans un communiqué l'Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA). L'Égypte est, aux côtés d'Israël, l'un des principaux bénéficiaires de l'aide militaire des États-Unis. Quand Donald Trump est revenu au pouvoir en janvier, son gouvernement a gelé la quasi-totalité de son aide étrangère, à l'exception de celle fournie à ces deux pays. Sous le mandat du démocrate Joe Biden, Washington avait poursuivi les ventes d'armes au Caire malgré l'inquiétude grandissante autour du respect des droits humains en Égypte. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

