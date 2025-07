Syrie: l'ONU lance un nouvel appel humanitaire de 3,19 milliards de dollars

L'ONU a lancé jeudi un appel de fonds de 3,19 milliards de dollars pour venir en aide à 10,3 millions de Syriens dans le besoin d'ici à décembre 2025, après 14 ans de guerre civile dévastatrice.

"Le coordinateur résident et humanitaire de l'ONU pour la Syrie a lancé aujourd'hui la prolongation des priorités de la réponse humanitaire pour 2025, appelant à une aide de 3,19 milliards de dollars pour soutenir 10,3 millions de personnes dans le besoin jusqu'en décembre 2025", a déclaré dans un communiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Cette annonce intervient dans un contexte de graves pénuries de financement, selon l'ONU, seuls 11% des fonds nécessaires ayant été réunis à ce jour.

En 2024, le plan humanitaire pour la Syrie n'avait été financé qu'à hauteur de 36,6%, l'un des plus faibles niveaux depuis le début du conflit déclenché en 2011.

Cette prolongation des priorités humanitaires pour 2025 cible en priorité les zones confrontées aux conditions les plus critiques et vise les localités classées en niveaux de gravité 4 et 5 - qui désigne une situation de "catastrophe" soit le dernier niveau de gravité juste avant la famine -, a ajouté l'Ocha.

L'Ocha y prévoit 2,07 milliards de dollars de besoins urgents pour secourir 8,2 millions de personnes dans un pays à l'économie exsangue, aux infrastructures détruites, où la majorité des citoyens vivent sous le seuil de pauvreté de l'ONU.

"Cette prolongation est la première à avoir été élaborée dans le pays, en étroite concertation avec les partenaires et les autorités, et elle témoigne de notre engagement constant envers le peuple syrien ", a déclaré Adam Abdelmoula.

