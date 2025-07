Les flammes dévorent une nouvelle fois la forêt de Qala dans le Akkar

Un incendie s’est de nouveau déclaré jeudi dans la forêt de Qala, située sur les hauteurs des plaines de Mechmech (Akkar), dans le nord du Liban, et depuis midi deux hélicoptères de l’armée tentent d’éteindre ce deuxième incendie dans cette zone en quelques jours, rapporte le correspondant de L’Orient Today dans la région. Parallèlement, la Défense civile et l’Union des municipalités de Jurd al-Qayta approvisionnent en eau un bassin artificiel installé près du feu afin d'alimenter les hélicoptères. Les flammes se propagent rapidement, menaçant l’une des forêts de cèdres les plus anciennes, caractérisée par des pentes abruptes et un terrain difficile. L’équipe d’intervention rapide pour la lutte contre les incendies de l’association Akkar Trail, qui participe aux opérations au sol, a indiqué que la situation se compliquait en raison des vents qui soufflent sur la zone et de l’expansion du périmètre du feu. Elle a également souligné la contribution des volontaires de la localité de Harrar dans les efforts de lutte contre l’incendie.



Mardi, un premier incendie s'était déjà déclaré au même endroit, et avait été maîtrisé dans l'après-midi. La zone, particulièrement difficile d'accès et dépourvue de routes permettant aux camions de pompiers d'atteindre l'origine du feu, avait nécessité l'intervention d'un hélicoptère de l'armée pour combattre les flammes. Le 15 juillet, le ministère libanais de l'Environnement a lancé une initiative de gestion des risques d'un montant de 3,5 millions de dollars visant à réduire le risque d'incendies de forêt dans les zones vulnérables. En avril, Greenpeace avait alerté sur la survenue d'incendies au Liban, avant même le début de l'été — période généralement propice aux feux de forêt — les qualifiant de « signe alarmant de l'aggravation des effets du changement climatique dans la région ».

